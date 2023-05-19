В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал во дворе многоквартирного дома в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, дрон врезался в окно квартиры на седьмом этаже, после чего рухнул на землю. В результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
«На месте работают взрывотехники и оперативная группа», — подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.
ВСУ ранее использовали БПЛА для атаки на автомобильный пропускной пункт Суджа в Курской области. Украинский дрон сбросил снаряд на объект, расположенный в 200 метрах от государственной границы РФ.