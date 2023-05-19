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В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома

Происшествия
В Белгороде беспилотник упал во двор многоквартирного дома

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал во дворе многоквартирного дома в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, дрон врезался в окно квартиры на седьмом этаже, после чего рухнул на землю. В результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

«На месте работают взрывотехники и оперативная группа», — подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ ранее использовали БПЛА для атаки на автомобильный пропускной пункт Суджа в Курской области. Украинский дрон сбросил снаряд на объект, расположенный в 200 метрах от государственной границы РФ.
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