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Аналитики назвали наиболее популярные сервисы бронирования отелей среди россиян

Общество
Аналитики назвали наиболее популярные сервисы бронирования отелей среди россиян

Аналитики облачного сервиса Bnovo провели исследование около 15 тыс. объектов размещения, которые за год осуществляют не менее 14 млн резервирований. Эксперты сформировали рейтинг сервисов бронирований и поделились результатами с «Газетой.Ru».

Топ лучших сервисов для бронирования жилья был собран по данным Bnovo за первый квартал текущего года. В процентном соотношении, в рейтинге лидирует Ostrovok с долей в 34,40%, на втором месте – Яндекс Путешествия (16,30%), на третьем – 101hotels.com (10,30%), далее идет Суточно.ру (9,10%). Пятерку лучших замыкает Bronevik.com/MTC Travel (8,00%).

Эксперты, помимо основного рейтинга, составили топ сервисов по количеству подключенных к ним отелей, хостелов и других объектов размещения. Тут первое и второе место все так же держат приложения Ostrovok и Яндекс Путешествия с долями 77,12% и 76,73% соответственно, третье место занимает Суточно.ру с 57,88%, четвертое – 101hotels.com с 48,60%, и топ-5 замыкает Tvil с 47,99%.

После ухода с российского рынка Booking.com, спрос на альтернативные приложения значительно поднялся. По статистическим данным, трафик сервиса как раз и перешел на отечественные компании.

Ранее сообщалось, что турецкие отели начали снижать цены из-за низкого спроса среди россиян. В среднем отдых в Турции подешевел на 20-30%
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