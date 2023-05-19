Аналитики назвали наиболее популярные сервисы бронирования отелей среди россиян

Эксперты, помимо основного рейтинга, составили топ сервисов по количеству подключенных к ним отелей, хостелов и других объектов размещения. Тут первое и второе место все так же держат приложения Ostrovok и Яндекс Путешествия с долями 77,12% и 76,73% соответственно, третье место занимает Суточно.ру с 57,88%, четвертое – 101hotels.com с 48,60%, и топ-5 замыкает Tvil с 47,99%.