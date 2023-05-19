Музыкальные шоу, выставки и мастер-классы: команда ЯRUS рассказала, куда сходить на «Ночь музеев»

Инсталляции, музыкальные программы, экспозиции и мастер-классы: в этом году традиционно пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Тысячи культурных площадок откроются для посетителей. Какие события ждут россиян в праздничную ночь, рассказала команда соцсети ЯRUS.
Обзорные экскурсии, концерт классической музыки и даже кинопоказ ждут гостей «Галереи Александра Шилова» в Москве. В ночь с 20 на 21 мая посетители пройдут по залам старого особняка, познакомятся с историей героев картин представленного художника, послушают программу классических произведений, а также полюбуются видом исторического центра российской столицы.
Сыграть в «Угадай мелодию», поучаствовать в киновикторине, узнать алгоритмы работы популярных приложений и заодно опробовать игровые автоматы смогут жители и гости Санкт-Петербурга. Посетителей «Музея советских игровых автоматов» ждет газированная вода с сиропом за 3 копейки, звонки друзьям из старой телефонной будки и фото на память в единственной в северной столице аналоговой фотокабинке 1973 года выпуска.
Зрелищные опыты и эксперименты, подвижные игры, мастер-классы по танцам и изготовлению гипсовых фигур, полоса препятствий и многое другое предстоит участникам программы «Твой выход». В ту самую ночь гости Музея геологии, нефти и газа Ханты-Мансийска станут игроками, каждого из которых ожидают испытания, чтобы суметь покинуть культурную площадку.
Истории художников, творцов, коллекционеров и произведений искусства: в этом году «Самарский областной художественный музей» откроет свои двери в ночь для всех гостей. Пообщаться с художниками-современниками, принять участие в тематических мастер-классах и увидеть юбилейную выставку Вячеслава Герасимова смогут и взрослые, и дети.
Отправиться на интерактивную экскурсию в каменный век, узнать о мореплавателях Китая, окунуться в культурный ландшафт Индии и увидеть уникальное фондохранилище смогут жители Калининградской области. «Музей Мирового океана» приглашает посетить судна «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев» на Набережной исторического флота Калининграда и «Морской выставочный центр» Светлогорска.
Фестивали и театральные постановки, выставки и праздники для детей, спортивные матчи и тематические вечера. Мероприятие по интересам можно найти в сервисе событий российской социальной сети ЯRUS. Ежедневно приложение обрабатывает около 30 тысяч событий из 900 мегаполисов и малых населенных пунктов страны.