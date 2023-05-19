Музыкальные шоу, выставки и мастер-классы: команда ЯRUS рассказала, куда сходить на «Ночь музеев»

Истории художников, творцов, коллекционеров и произведений искусства: в этом году «Самарский областной художественный музей» откроет свои двери в ночь для всех гостей. Пообщаться с художниками-современниками, принять участие в тематических мастер-классах и увидеть юбилейную выставку Вячеслава Герасимова смогут и взрослые, и дети.