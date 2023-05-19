Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко анонсировал возобновление регулярного авиасообщения с Кубой.
Вице-премьер также рассказал, когда начнут осуществляться рейсы. Регулярное авиасообщение между Россией и Кубой возобновится с 1 июля.
Москва и Гавана также переходят на расчеты в рублях, ранее сообщил вице-премьер Чернышенко. Он отметил, что российскими картами «Мир» можно будет расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах Кубы.
Политик прибыл на остров по поручению президента РФ Владимира Путина. Вице-премьера встретили в воздушной гавани министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Анна Тересита Гонсалес Фрага и посол РФ Виктор Коронелли.