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Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Общество
Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко анонсировал возобновление регулярного авиасообщения с Кубой.

Вице-премьер также рассказал, когда начнут осуществляться рейсы. Регулярное авиасообщение между Россией и Кубой возобновится с 1 июля.

Москва и Гавана также переходят на расчеты в рублях, ранее сообщил вице-премьер Чернышенко. Он отметил, что российскими картами «Мир» можно будет расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах Кубы.

Политик прибыл на остров по поручению президента РФ Владимира Путина. Вице-премьера встретили в воздушной гавани министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Анна Тересита Гонсалес Фрага и посол РФ Виктор Коронелли.
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