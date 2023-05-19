Вассерман оценил заинтересованность НАТО в нападении украинских террористов на Калининград

Депутат Госдумы России, публицист Анатолий Вассерман оценил роль коллективного Запада в потакании украинским террористам.
Как пояснил Вассерман, практически все страны НАТО сейчас участвуют в войне с Россией на стороне Украины. Поэтому соседние с Калининградской областью русофобские режимы наверняка придумают, как помочь украинским диверсантам проникнуть в Калининград с целью совершения терактов, сообщает Pravda.Ru.
По словам Вассермана, натовцы потом просто сошлются на отсутствие основания для недопуска на свою территорию якобы мирных граждан. В крайнем случае могут заявить, что пограничники случайно не заметили ничего подозрительного в украинских боевиках.