В Кремле указали на ответственность США за «печальное» положение в сфере контроля над вооружениями

Москва и Вашингтон перестали поддерживать контакты по контролю над вооружениями. Ответственность за «печальную» ситуацию в этой сфере лежит на США, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Политик прокомментировал законопроект республиканских сенаторов о выходе Штатов из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, взаимодействие между американскими властями и Россией в этой сфере находится в критическом положении.
«Время сокращается, как шагреневая кожа, поэтому здесь ситуация печальная. И ответственность за эту печальную ситуацию лежит целиком и полностью на Вашингтоне», — сказал пресс-секретарь Президента РФ.
Тема контроля над вооружениями важна не только для России и США, но и для сохранения стабильности во всем мире. А в данный момент «остатки международной договорно-правовой базы в этой области ускользают из-под ног», заключил Песков.
Американские сенаторы ранее призвали готовиться к столкновению с Китаем и Россией. По мнению парламентариев, США должны развивать свой ядерный потенциал для укрепления обороны.