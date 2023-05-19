В Калининграде загорелся отель «Мартон Палас» в центре города

Отель «Мартон Палас» загорелся в центре Калининграда. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Огнем охвачено 100 квадратных метров здания, расположенного на улице Богдана Хмельницкого. По предварительным данным, со стороны здания идет черный дым. Пожару присвоен второй уровень сложности.
Причины возгорания на данный момент неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.
Согласно материалам очевидцев, пламя охватило большую часть здания. Одна из сторон полностью в огне. На месте работают пожарные.
Ранее при пожаре в квартире в Красносельском районе Петербурга пострадал мужчина. Возгорание случилось на улице Партизана Германа.