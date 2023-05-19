«Росатом» продолжит сотрудничество с Белоруссией после ввода в эксплуатацию БелАЭС

«Росатом» продолжит свое сотрудничество с Белоруссией и после завершения работ по вводу в эксплуатацию БелАЭС. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Сейчас «Росатом» находится на завершающей стадии сдачи второго энергоблока новой АЭС. На данный момент требуется закончить все эксперименты и и испытания.
«Поддерживаю слова Романа Александровича (Головченко, премьер-министр Белоруссии — Прим. ред) о том, что ничего не заканчивается со сдачей в эксплуатацию, как мы рассчитываем, максимум в четвертом квартале текущего года», — сказал Лихачев.
Глава госкорпорации добавил, что на этапе эксплуатации будут относится БелАЭС как к собственной станции. Подразумевается, что «Росатом» будет обучать персонал улучшать системы безопасности и в будущем.
Ранее дочерняя компания «Росатома» сообщила о планах начать добычу урана на территории Танзании. Во время пилотной фазы проекта, планируется вырабатывать 5 тонн радиоактивного металла в год.