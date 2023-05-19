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Саудовская Аравия выразила готовность выступить посредником между Россией и Украиной

Политика
Саудовская Аравия выразила готовность выступить посредником между Россией и Украиной

Эр-Рияд готов стать посредником между Москвой и Киевом в переговорах по урегулированию конфликта, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Он выступил на саммите Лиги Арабских государств. В ходе мероприятия наследный принц подчеркнул, что Эр-Рияд также поддерживает международные усилия по урегулированию украинского кризиса.

Целый ряд стран мира хотят присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). По словам ведущего научного сотрудника Института Африки РАН Татьяны Дейч, уже сейчас получить членство в организации стремятся Аргентина и Турция. В аналогичной ситуации находятся Египет, Иран, Саудовская Аравия и Индонезия.
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