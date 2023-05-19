Спасатели в Ульяновске деблокировали запершую себя в комнате трехлетнюю девочку

Как информирует сайт «Главные новости Ульяновска», к месту вызова незамедлительно отправились работники поисково-спасательной службы МБУ «Управление гражданской защиты Ульяновска». Приехав по адресу, спасатели выяснили, что заявительница, проживающая с малолетним ребенком в комнате общежития, отлучилась ненадолго, выйдя на кухню. Вернувшись к дверям своей комнаты, женщина увидела, что дочь во время ее отсутствия повернула «барашек» на дверном замке и заперлась изнутри.