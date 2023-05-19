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Суд в Вологодской области оштрафовал заключенного колонии за нацистскую татуировку

Общество
Суд в Вологодской области оштрафовал заключенного колонии за нацистскую татуировку

Заключенный из исправительной колонии №4 УФСИН России по Вологодской области был осужден за публичное демонстрирование нацистской символики.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, осужденный показал татуировку на левом плече. Рисунок содержал элементы нацистской символики, сообщает городской портал «Череповец-поиск». Другие заключенные исправительного учреждения, естественно, видели это изображение.

Действия заключенного были квалифицированы как «Публичное демонстрирование нацистской символики». Свою вину мужчина признал. Сокольский районный суд Вологодской области назначил ему наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.
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