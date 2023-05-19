Поэт Игорь Лысый объяснил, почему европейские писатели вступают в СП ДНР

Поэт не считает, что Россия обречена плестись в русле англосаксонской гуманитарной парадигмы, поскольку Запад тратит больше денег на подкуп лидеров мнений в РФ. По его словам, культурная среда и общество в целом не живут только материальными интересами. Гораздо важнее, по его мнению, талант и духовные качества людей, которые находят в себе силы и способы противостоять внешней агрессии. Это, по его словам, демонстрируют жители Донбасс и их писатели, интерес к творчеству которых растет во всем мире. По словам Игоря Лысого, в Союз писателей ДНР уже вступило несколько иностранных писателей, которые приезжали в республику с гуманитарными миссиями. Им импонирует, в частности, творческий дух, который царит в союзе, и атмосфера, в которой писатели пишут свои фантастические рассказы.