Поэт Игорь Лысый объяснил, почему европейские писатели вступают в СП ДНР

Поэты и писатели республик Донбасса рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как новые регионы интегрируются в культурную среду РФ и что, по их мнению, необходимо сделать, чтобы русская литература вновь завоевала умы читателей.
В Петербурге начал работу книжный салон, который успел отметиться скандалом – чиновники Смольного попытались запретить выступление писателя Александра Пелевина из-за шуток в адрес губернатора Александра Беглова. После обнародования запрета Смольный «сдал назад», и писатель смог выступить перед своими читателями.
Член правления отделения Союза писателей России по ЛНР Людмила Гонтарева отметила рост количества тематических групп, связанных с СВО, на книжном салоне. По ее мнению, книги, рассказывающие о событиях, происходящих на Донбассе, позволят читателям подробнее узнать о жизни регионов, которые стали частью большой России. Союз писателей Луганска представляет, например, новую книгу о героях-молодогвардейцах. По словам Людмилы Гонтаревой, в этой книге представлены новые факты событий 80-летней давности, которые рассказывают о зверствах фашистов в Донбассе, есть интервью с молодогвардейцами и их родственниками, которые ранее не печатались.
«Молодежь долгое время не проходила в школе эту книгу, ее только что вернули в школьную программу, поэтому, думаю, она будет интересна читателям», — пояснила она.
Член правления отделения Союза писателей России по ДНР Игорь Лысый представил на салоне два поэтических сборника и один сборник прозы. По его словам, издавать книги в ДНР после 2014 года было очень не просто. Писатели считали для себя большой удачей, если им удавалось издать тираж в 100 экземпляров. Трудности с изданием книг поэт связывает больше с отсутствием денежных средств, чем с технической стороной вопроса. По его словам, Союзу писателей ДНР мало кто помогает, и членам союза приходится печатать книги на свои средства или за счет членских взносов.
«Несмотря на то что Союз писателей ДНР существует с конца 2014 года и сейчас является республиканским отделением Союза писателей России, выживаем мы только за счет членских взносов. Стараемся за год накопить какие-то деньги и выпустить общие сборники, а авторские сборники выпускаются в основном за счет автора», — рассказал Игорь Лысый.
Член Союза писателей России, заместитель председателя общественного объединения Российско-белорусское братство Андрей Антонов считает причиной отсутствия поддержки писателей Донбасса со стороны крупных российских издательств и книготорговых сетей то, что они, как и многие отрасли современной российской культуры, контролируются либералами. Они привыкли в своей издательской политике, считает он, ориентироваться на мнение представителей западных структур, которые различными видами поддержки регулировали тематику издаваемых в РФ книг.
«Многие наши российские издательства до сих пор находятся если не под финансовым, то под определенным идеологическим гнетом Запада. В этом все больше и больше убеждаешься, когда приходишь в наши книжные магазины: прилавки в них заполнены в значительной степени, если не в большей степени, иностранной литературой», — отметил Андрей Антонов.
При этом это не выбор читателей. Люди, по его словам, хотят читать современную русскую литературу, но издательства продолжают их пичкать европейской и американской литературой, следуя вектору преклонения перед Западом, заданному в 1990-е годы. В этом направлении двигаются, считает писатель, и другие сферы российской культуры: кино, театр, телевидение.
«Повторюсь, это целенаправленная политика так называемых западных партнеров и наших культурных госучреждений, которые в значительной степени, на мой взгляд, не проводят патриотически направленную линию на отстаивание наших интересов», — заявил Андрей Антонов.
По словам писателя, попустительство западной политике в гуманитарной сфере уже привело к большим внутренним проблемам РФ. Оно, например, привело к разобщению общества, в результате чего многие талантливые люди заняли откровенно антипатриотическую позицию. Продолжает страдать от него и государственное управление РФ. Писатель считает, что российский госаппарат в значительной своей части заражен либеральными западными идеями, поэтому последние 10-летия он пестовал тех деятелей культуры, которые отличались отсутствием патриотической установки или его низкой составляющей.
«В их среде была модной русофобия. Вспомним Швыдкого: русский фашизм опаснее, чем немецкий. И вот те деятели культуры, которых воспитало наше Министерство культуры и другие государственные сферы, они в значительной степени на Запад и уехали. Чего не хватало Чулпан Хаматовой, лауреату Государственной премии? Ей не хватало, видимо, того внутреннего содержания, которое отличает человека-патриота», — заявил Андрей Антонов.
Поэт Игорь Лысый считает отличительным качеством деятелей культуры, которые покинули страну после начала СВО на Украине, продажность и пренебрежение общественными интересами в угоду личной наживе. По его словам, проблема современной культуры РФ заключается в том, что в ней осталось еще слишком много деятелей, которые готовы продать свою родину за крупный западный грант.
«Беда в том, что финансирование (уехавшие деятели культуры. – Прим. ФАН) получали не только от правительства России. Скорее всего, иностранное финансирование им было гораздо выгоднее, нежели внутреннее», — отметил Игорь Лысый.
Поэт не считает, что Россия обречена плестись в русле англосаксонской гуманитарной парадигмы, поскольку Запад тратит больше денег на подкуп лидеров мнений в РФ. По его словам, культурная среда и общество в целом не живут только материальными интересами. Гораздо важнее, по его мнению, талант и духовные качества людей, которые находят в себе силы и способы противостоять внешней агрессии. Это, по его словам, демонстрируют жители Донбасс и их писатели, интерес к творчеству которых растет во всем мире. По словам Игоря Лысого, в Союз писателей ДНР уже вступило несколько иностранных писателей, которые приезжали в республику с гуманитарными миссиями. Им импонирует, в частности, творческий дух, который царит в союзе, и атмосфера, в которой писатели пишут свои фантастические рассказы.
«Их единицы, но, поверьте мне, это тот камешек с горы, который потянет за собой остальные», — заявил он.
Чтобы российская литература вновь завоевала умы читателей всего мира, необходима продуманная государственная стратегия и программа ее развития. Талантливых писателей и поэтов, считает Игорь Лысый, в России более чем достаточно.