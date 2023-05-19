Власти Зимбабве освободили около 5000 заключенных

Хараре, 19 мая. Власти Зимбабве освободили по президентской амнистии почти 20% всех заключенных.
На свободу вышли те, кто отбыл не менее трех четвертых от предписанного срока или одной десятой, если осужденный старше 60 лет. Служба тюрем и исправительных учреждений республики (ZPCS) сообщила, что таким образом руководство страны рассчитывает разгрузить пенитенциарную систему.
Исключение составили преступники, которых заключили под стражу за насилие, грабеж, государственную измену, нарушения общественного порядка и безопасности.
Ранее власти республики одобрили закон, который направлен на борьбу с попытками дестабилизировать обстановку в стране. Чиновники ужесточили наказания за ряд преступлений, в том числе и за подрыв национальных интересов страны.
Позднее правительство Зимбабве организовало общественные слушания о возможности отмены смертной казни. Они прошли с 27 марта по 7 апреля. Адвокаты и правозащитники поддержали инициативу, однако соответствующее решение принято не было. По мнению главы государства Эммерсона Мнангагва, эта мера пресечения является пережитком колониальных законов, которые следует упразднить.