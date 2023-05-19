Власти Зимбабве освободили около 5000 заключенных

На свободу вышли те, кто отбыл не менее трех четвертых от предписанного срока или одной десятой, если осужденный старше 60 лет. Служба тюрем и исправительных учреждений республики (ZPCS) сообщила, что таким образом руководство страны рассчитывает разгрузить пенитенциарную систему.