МВД проверяет караоке-клуб в Краснодаре после танцев под песню Верки Сердючки

Посетители одного из караоке-баров Краснодара решили отдохнуть под музыку певицы Верки Сердючки со словами «Ще не вмерла Украина». Случаем заинтересовались в МВД.
В социальные сети попало видео, на котором гости бара «Ля Мажор» танцуют и поют под соответствующую композицию. После публикации ролик привлек внимание Министерства внутренних дел. Сотрудники проводят проверку, сообщает Telegram-канал SHOT.
Работники заведения дали комментарий. Они не знают, каким образом эта композиция оказалась в списке. О других подробностях в администрации умолчали.
Сам артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, не раз высказывался против России. Ранее он выступал в Италии. По мнению бывшего друга звезды, музыкант получил двойной гонорар: за выступление и за «вакханалию», которую он устроил.