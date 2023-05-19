МВД проверяет караоке-клуб в Краснодаре после танцев под песню Верки Сердючки

Сам артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, не раз высказывался против России. Ранее он выступал в Италии. По мнению бывшего друга звезды, музыкант получил двойной гонорар: за выступление и за «вакханалию», которую он устроил.