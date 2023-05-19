Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Развожаев предупредил о плановом уничтожении немецкой бомбы на полигоне в Севастополе

Общество
Развожаев предупредил о плановом уничтожении немецкой бомбы на полигоне в Севастополе

Сотрудники МЧС России во второй половине дня 19 мая приступят к плановому уничтожению немецкого снаряда, обнаруженного на полигоне в районе Кара-Кобы. Об этом в своем Telegram-канал сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Речь идет об авиационной бомбе SС-500, которую нашли в пятницу утром на территории Мекензиевского лесничества. Работы по ликвидации боеприпаса будут производиться с 15:00 до 18:00.

«Будет громко, поэтому предупреждаю заранее», — написал градоначальник.

В конце прошлой недели в Севастополе раздавались громкие звуки, взволновавшие местных жителей. Губернатор связал хлопки с учениями флота.
михаил развожаев севастополь уничтожение снаряда
Военкоры ФАН