Онлайн-ретейлер Ozon завершил реструктуризацию выпуска облигаций на 750 млн долларов

Компания Ozon завершила реструктуризацию выпуска облигаций на 750 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении организации.
Компания отчиталась, что все находящиеся в обращении бонды были погашены. Датой полного исполнения обязательств было назначено 19 мая.
«Трастовый договор от 24 февраля 2021 года и все вспомогательные документы в связи с облигациями (за исключением одностороннего письменного обязательства) прекращают свое действие и не имеют юридической силы», — говорится в сообщении организации.
Ранее сотрудники пунктов выдачи заказов сети Wildberries в Сочи сообщили о новой схеме кражи товаров, которую используют перевозчики. Работники потребовали у руководства компании разобраться, однако меры так и небыли приняты.