Опрос показал, что россияне больше всего боятся в отпуске потерять документы и деньги

Самый большой страх для каждого пятого россиянина во время отдыха — потеря документов или денежных средств, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос страховой компании.
Также одним из самых распространенных страхов является опоздание на самолет, автобус или поезд, об этом заявили 21% респондентов. Около 19% опрошенных переживают, что могут забыть дома часть багажа, а 16% — боятся и вовсе потерять его. Около 8% россиян считают, что ужаснее всего приболеть в поездке и лечиться весь отдых в номере, 9,4% — волнуются, что заболеет ребенок.
Почти 40% россиян были вынуждены отменять запланированный отдых по ряду причин: каждый третий отказывался от поездки из-за работы, каждый четвертый — из-за болезни или травмы. У каждого десятого путешественника срывались планы из-за проблем с логистикой, например отмена или перенос рейса.
Ранее специалисты рассказали, какие заболевания являются самыми распространенными в путешествиях.