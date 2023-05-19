Опрос показал, что россияне больше всего боятся в отпуске потерять документы и деньги

Также одним из самых распространенных страхов является опоздание на самолет, автобус или поезд, об этом заявили 21% респондентов. Около 19% опрошенных переживают, что могут забыть дома часть багажа, а 16% — боятся и вовсе потерять его. Около 8% россиян считают, что ужаснее всего приболеть в поездке и лечиться весь отдых в номере, 9,4% — волнуются, что заболеет ребенок.