В Госдуме пока решили не вводить штрафы для агрегаторов такси за работу с нелегальными водителями

Совет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта о штрафах для агрегаторов такси за сотрудничество с водителями, которые не имеют разрешения на пассажирские перевозки.
Как пишет «Парламентская газета», парламентарии решили дождаться создания специальных реестров перевозчиков прежде, чем рассматривать инициативу. В данный момент такие списки готовы не во всех российских регионах, сообщили журналисты.
«Думский Комитет по госстроительству и законодательству одобрил на заседании в апреле, однако на днях Совет Госдумы решил отложить его рассмотрение парламентом», — сообщил изданию собеседник в аппарате ГД.
Согласно проекту закона, обязанность отслеживать наличие у водителей разрешения на перевозку пассажиров ляжет на службы заказа такси. Штрафы для агрегаторов также предусмотрены за нарушения при обработке заказов.
В конце мая пройдет конференция «Современное такси», где будут обсуждаться вопросы легализации перевозчиков. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 25 и 26 мая.