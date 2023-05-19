Бизнес-эксперт Махотина назвала три фатальных ошибки, которые могут привести к краху компании

Предупрежден — значит вооружен: это уже давно знакомое всем выражение приобрело в текущих условиях новый смысл. Особенно актуальным оно является для бизнесменов и предпринимателей. О фатальных ошибках, которые ведут компании к краху, корреспонденту ФАН рассказала маркетолог, бизнес-эксперт Ольга Махотина.
«В ходе своей работы с разного уровня бизнесами: от стартапа до среднего и крупного, — я увидела, что все руководители совершают несколько идентичных ошибок. Обнаружив эти промахи понимаешь, почему бизнес не развивается. При этом, если запустить ситуацию, то на и вовсе может привести к краху фирмы», — поделилась специалист.
По ее словам, одна из причин провала в бизнесе — это отсутствие грамотно выстроенной структуры компании и должностных инструкций у сотрудников. Отсюда и претензии руководителей к своим сотрудникам, выражающиеся в том, что управленец не понимает, чем занят его подчиненный.
«Часто слышу от собственников подобную фразу: «Он работает с нами уже шесть лет, постоянно так занят, но я совершенно не понимаю, чем он занимается?». Этот простой месседж говорит об отсутствии понимания, что из себя представляет компания и как работают сотрудники. Следовательно, нет четких планов: куда идти и кто нужен для достижения тех или иных целей», — пояснила Махотина.
В таких случаях, по ее словам, без должного управленческого контроля, бизнес просуществует пока есть «жирок». В целом же такая стратегия работает как монотонное «подтравливание» до полной остановки жизнедеятельности бизнеса.
Еще одной промашкой владельцев компаний является пренебрежительное отношение к новым технологиям или полное отрицание инновационных инструментов, повышающих эффективность работы.
«Старый сайт, как визуально, так и по техническим возможностям, уступает сайтам, сделанным на современных платформах. А отсутствие CRM и оцифрованных воронок продаж, плюс подсчет статистики вручную тормозят работу, делая бизнес-процессы неповоротливыми и малоприбыльными», — привела она пример.
В современном мире поиск и внедрение инноваций в компанию – это не специфический функционал, до которого надо дорасти, подчеркнула собеседница ФАН. Это основа, которая позволяет сохранять свои позиции и наращивать их независимо от внешних обстоятельств.
Однако бывает и так, что вышеупомянутые ошибки являются следствием отсутствия интереса владельца к собственной компании.
«Вовлеченность предпринимателя в свое дело напрямую влияет на благосостояние компании. Об этом обычно не принято говорить, владельцы не любят признавать своих ошибок: проще списать неудачи на нерадивых сотрудников, партнеров, тяжелые времена и так далее. Однако, если собственник компании не настроен создавать положительный импульс для движения компании вперед, то кто кроме собственника может это сделать? Есть над чем задуматься, не правда ли?», — задал риторический вопрос собеседница ФАН.
При этом специалист отметила, несмотря на очевидность и внешнюю простоту первых двух ошибок, последствия их серьезны, а исправление потребует колоссальных финансовых и временных затрат. Но справиться можно и с этим. Последний же упомянутый промах фактически смертелен для компании, поэтому иногда собственнику лучше передать бразды управления персоне, искренне заинтересованной в успехе дела. Это поможет сохранить бизнес, а в некоторых случаях и успешно развить его.
«Ведение собственного бизнеса можно сравнить с человеческим организмом. Если один из органов отказывает или работает не в полную силу, то под угрозу ставится весь организм. Так же и здесь — любое управленческое решение требует комплексного подхода и конечно проактивной бизнес позиции», — резюмировала Махотина.
Ранее при Российском союзе промышленников и предпринимателей был создан Совет цифровых платформ. Участниками организации стали представители компаний Ozon, «Авито», «СберМаркет», Wildberries, «Яндекс», «Газпромнефть» и YouDo. Как стало известно, стороны уже подписали соответствующую Хартию о принципах развития платформенной занятости в РФ. При этом глава РСПП Александр Шохин указал на «взрывные темпы» развития данной отрасли в последние три года.