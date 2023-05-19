Бизнес-эксперт Махотина назвала три фатальных ошибки, которые могут привести к краху компании

При этом специалист отметила, несмотря на очевидность и внешнюю простоту первых двух ошибок, последствия их серьезны, а исправление потребует колоссальных финансовых и временных затрат. Но справиться можно и с этим. Последний же упомянутый промах фактически смертелен для компании, поэтому иногда собственнику лучше передать бразды управления персоне, искренне заинтересованной в успехе дела. Это поможет сохранить бизнес, а в некоторых случаях и успешно развить его.