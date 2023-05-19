Водители автобусов посоревновались в мастерстве на международном конкурсе в Петербурге

В рамках IV Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest в Петербурге прошел финальный этап юбилейного XXV Международного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов.
Соревнования принял автобусный парк №6. Конкурс для «виртуозов руля» проводится ежегодно с 1998-го. Главная его задача – популяризировать профессию и повысить уровень безопасности городских перевозок.
В этом году, за призовые места боролась 21 команда из России, Белоруссии и Казахстана. Жюри проверяло знание правил дорожного движения и навыки вождения конкурсантов.
Профессионалы соревновались в скоростном маневрировании и фигурном вождении за рулем городских автобусов марок «ЛИАЗ 529265» и «Volgаbus 6271». Победителей необычных состязаний наградят 20 мая.