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Эксперт по коммуникациям Асадова назвала главные правила для создания дружественной атмосферы в коллективе

Общество
Эксперт по коммуникациям Асадова назвала главные правила для создания дружественной атмосферы в коллективе

Конфликты в коллективе могут снизить эффективность работников. Бренд-стратег и эксперт по коммуникациям Гаянэ Асадова объяснила, как построить хорошие отношения между сотрудниками.

Обсуждая этот вопрос с изданием «Газета.Ru», она указала на необходимость проводить время вместе в нерабочее время. По мнению специалиста, это помогает узнать друг друга лучше.

Чтобы поддерживать дружественную атмосферу, начальству не стоит использовать слишком официальный стиль в переписке. Важно идти навстречу сотрудникам и давать им обратную связь. Такая модель позволяет эффективнее справляться с работой.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснял, к чему приведет низкий уровень безработицы. По его мнению, это обернется кадровыми проблемами в бизнесе.
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