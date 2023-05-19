Эксперт по коммуникациям Асадова назвала главные правила для создания дружественной атмосферы в коллективе

Конфликты в коллективе могут снизить эффективность работников. Бренд-стратег и эксперт по коммуникациям Гаянэ Асадова объяснила, как построить хорошие отношения между сотрудниками.
Обсуждая этот вопрос с изданием «Газета.Ru», она указала на необходимость проводить время вместе в нерабочее время. По мнению специалиста, это помогает узнать друг друга лучше.
Чтобы поддерживать дружественную атмосферу, начальству не стоит использовать слишком официальный стиль в переписке. Важно идти навстречу сотрудникам и давать им обратную связь. Такая модель позволяет эффективнее справляться с работой.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснял, к чему приведет низкий уровень безработицы. По его мнению, это обернется кадровыми проблемами в бизнесе.