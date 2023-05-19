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Свыше 570 млн рублей в Нижнем Новгороде выделят на защиту школ и детсадов от терактов

Общество
Свыше 570 млн рублей в Нижнем Новгороде выделят на защиту школ и детсадов от терактов

Нижегородские власти направят в этом году 575 млн рублей на антитеррористическую защиту образовательных заведений. Об этом сообщили на заседании комиссии Гордумы по социальной политике.

Как пишет сетевое издание «Живем в Нижнем», основную сумму расходуют на мероприятия по защите организаций от терактов. Еще 40 млн рублей потратят на установку ограждений.

Сегодня в региональной столице турникетами смогли обеспечить свыше 70% учебных заведений. В то же время родители воспитанников часто жалуются на ограниченный доступ в школу, отчего им приходится ожидать детей на улице. Руководитель постоянной комиссии по соцполитике Инна Ванькина подчеркнула, что специалистам следует интенсифицировать разъяснительную работу по данному вопросу.
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