Свыше 570 млн рублей в Нижнем Новгороде выделят на защиту школ и детсадов от терактов

Сегодня в региональной столице турникетами смогли обеспечить свыше 70% учебных заведений. В то же время родители воспитанников часто жалуются на ограниченный доступ в школу, отчего им приходится ожидать детей на улице. Руководитель постоянной комиссии по соцполитике Инна Ванькина подчеркнула, что специалистам следует интенсифицировать разъяснительную работу по данному вопросу.