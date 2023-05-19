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ВСУ потеряли до 150 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

Армия
ВСУ потеряли до 150 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

Украиская армия потеряла за сутки около 150 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщило Минобороны России.

На Купянском направлении подразделения ВСУ понесли потери близ населенных пунктов Тимковка, Синьковка и Розовка. ВС России ликвидировали до 65 украинских силовиков, два автомобиля и САУ «Гвоздика».

«На Краснолиманском направлении <...> уничтожено до 85 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30», — сообщили в министерстве.

Накануне ВСУ потеряли на данных направлениях порядка 130 бойцов. Кроме того, были уничтожены две бронированные машины и гаубица Д-20.
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