Украиская армия потеряла за сутки около 150 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщило Минобороны России.
На Купянском направлении подразделения ВСУ понесли потери близ населенных пунктов Тимковка, Синьковка и Розовка. ВС России ликвидировали до 65 украинских силовиков, два автомобиля и САУ «Гвоздика».
«На Краснолиманском направлении <...> уничтожено до 85 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30», — сообщили в министерстве.
Накануне ВСУ потеряли на данных направлениях порядка 130 бойцов. Кроме того, были уничтожены две бронированные машины и гаубица Д-20.