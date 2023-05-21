Знакомы с прошлого тысячелетия: актер Михаил Горевой объяснил, почему он и режиссер Олег Фомин — «динозавры»

Актер, режиссер и продюсер театра, кино и телевидения Олег Фомин родился 21 мая 1962 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил актер театра и кино, театральный режиссер, педагог Михаил Горевой.
Собеседник отметил, что с этим артистом его связывает многолетняя, крепкая дружба.
«Мы познакомились даже не в прошлом веке, а в прошлом тысячелетии! Мы — динозавры, артефакты! Мы как раз то самое исключение, которое подтверждает правило, что актеры и режиссеры еще живы! Мы из Советского Союза! Познакомились еще в те времена, когда он играл в фильме “Фанат 2”, “Меня зовут Арлекино”. На моих глазах этот мальчик вырос — превратился в мужа — муж превратился в универсального солдата российского театра и кино, да и международного тоже», — сказал актер.
Михаил Горевой также подчеркнул, что Олег Фомин обладает ярчайшим талантом сразу в ряде сфер.
«Он может все! Он и сценарист, и продюсер, и блестящий артист, и режиссер, каких мало. Этот режиссер работает с актерами, что очень приятно: нынешняя режиссура очень редко обращает внимание на артиста. Всех больше интересуют технологии и прочие примочки», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Слава Богу, он здоров, подтянут, хорошо выглядит. Жена-красавица, прекрасная семья! Желаю ему интересной работы за достойную зарплату! Да и вообще всем нам мира в душе. Пусть разум и чувства были в балансе, а из него родятся идеи. Их он умеет воплощать, как никто!» — заключил педагог.
Ранее Олег Фомин через ФАН поздравил с днем рождения Михаила Горевого. По словам собеседника, этот актер — настоящее «стихийное бедствие».