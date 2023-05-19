Путин одним словом охарактеризовал западных противников России

Противники России — «недоумки», заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поделился соответствующим мнением в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
Речь идет о людях с неоколониальным мышлением, подчеркнул российский лидер. Они не понимают, что именно разнообразие делает страну сильнее. Лица, руководствующиеся неоколониальными идеями, даже «на конкурсе недоумков» заняли бы второе место, добавил глава государства.
«Почему второе? Да потому что недоумки», — заявил Владимир Путин.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее высказался о текущих отношениях между Москвой и Вашингтоном. По его словам, в настоящее время Россия и США не поддерживают серьезных контактов по контролю над вооружениями.