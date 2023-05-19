Психолог Миллер рассказала, из-за чего возникает внутреннее сопротивление

Мозг человека очень ленив и воспринимает любые перемены как стресс и, чтобы выжить, избегает любой травмирующей ситуации.
Откуда берется сопротивление?
1. Перфекционизм. Тот, кто хочет сделать все идеально и гениально, в итоге, как правило, не делает никак.
2. Родительские установки и желание оправдать их ожидания. К примеру, родители всегда хотели, чтобы сын был хирургом, а он – одаренный архитектор с идеальным видением прекрасного. Даже если он будет долго готовиться и поступит в медицинский вуз, учеба для него будет каторгой, потому что это насилие над собой, а творчество – привычный поток жизни.
3. Отсутствие плана. Для того, чтобы событие произошло, его необходимо запланировать, а незнание куда идти приводит к хаосу в голове и в жизни. Эффективно вести планинги, где расписываются дела на неделю, месяц и даже год, видение своих целей и сроков, к которым все должно быть готово.
4. Боязнь успеха. Как бы парадоксально не звучало, многие люди боятся не только провала, но и успеха. Особенно это касается личностей с синдромом жертвы. Если человек привык страдать – он будет всячески поддерживать свой жизненный сценарий, потому что таким образом получает любовь и внимание окружающих. Успех ему неведом, а значит опасен для психики. Следовательно, он будет сопротивляться любым событиям, которые могут привести к лучшему результату.
Психолог Александра Миллер рассказала корреспонденту ФАН, что новые навыки и опыт формируют нейронные соединения в мозге, на которые он «не очень-то и рассчитывал».
«Но человек единственное живое существо, которое может управлять своим мозгом, брать над ним верх, также, как и над своими страхами, сомнениями и уметь договариваться. Через диалог с собой, идя по своему собственному пути, не оглядываясь на мнение окружающих и значимых людей формируется внутренняя опора, которая делает из человека харизматичную личность, верящую в себя и знающую, чего она хочет. Такие люди вопреки здравому смыслу и всем жизненным обстоятельствам сворачивают горы и добиваются ошеломительных результатов», – сообщила Миллер.
В качестве примера психолог вспомнила американского баскетболиста Майкла Джордана. Если бы спортсмен шел на поводу сопротивления, страхов и комплексов, то никогда не стал бы знаковым игроком в баскетболе.
«Я пропустил больше девяти тысяч бросков за свою карьеру. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне доверяли сделать победный бросок, и я промахивался. Я терпел в своей жизни неудачу за неудачей. И именно поэтому я добился успеха», – говорил Майкл Джордан
Для того, чтобы сопротивление ушло, необходимо выполнить следующие действия:
– знать чего хотите именно вы, иметь цель и пути для ее реализации;
– понять, что ваши желания и желания родителей могут отличаться. Вы не можете прожить жизнь за них и делать вещи, которые бы радовали их. Вы и они – это разные люди. Вы имеете право на другие взгляды на жизнь, другие цели и ценности;
– понять, что, если вы хотите закрыть окно – нужно встать, взять за ручку и повернуть ее, другим чудодейственным образом оно не закроется. Также и с любой другой целью: хочешь сделать, бери и делай, не получилось – меняй подходы, тактики и делай снова;
– формируйте волю, что бы не диктовал ваш ленивый мозг, будьте сами себе хозяином и сами диктуйте что ему делать.
«Если нужно писать дипломную работу, а диван такой удобный и фильм настолько интересный, что буквально все эти обстоятельства определили планы на вечер – дайте мозгу пинка и тащите его делать необходимую работу, чтобы успешно сдать диплом. После этого преодоления самого себя в мозг поступит мощный заряд серотонина и установка: "я молодец". Таким образом вы постепенно начнете договариваться и каждый раз это преодоление будет даваться легче, а воля будет крепнуть», – объяснила Александра Миллер.
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