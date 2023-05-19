Психолог Миллер рассказала, из-за чего возникает внутреннее сопротивление

4. Боязнь успеха. Как бы парадоксально не звучало, многие люди боятся не только провала, но и успеха. Особенно это касается личностей с синдромом жертвы. Если человек привык страдать – он будет всячески поддерживать свой жизненный сценарий, потому что таким образом получает любовь и внимание окружающих. Успех ему неведом, а значит опасен для психики. Следовательно, он будет сопротивляться любым событиям, которые могут привести к лучшему результату.