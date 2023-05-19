Политолог Стоякин: Верховной раде придется решать, как проводить выборы в условиях военного положения

Напомним, как сообщило 18 мая издание Politico, в Белом доме строят планы на растущую вероятность того, что конфликт между РФ и Украиной превратится в замороженный и продлится много лет, а возможно, и десятилетия. Обсуждаемые в администрации Джо Байдена варианты «замораживания» ситуации включают определение потенциальных линий, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые «не обязательно должны быть официальными границами».