Политолог Стоякин: Верховной раде придется решать, как проводить выборы в условиях военного положения

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в стране может не быть ни парламентских, ни президентских выборов — пока в ней действует военное положение. По мнению российского политолога Василия Стоякина, такая норма действительно прописана в украинских законах.
Напомним, об этом Зеленский заявил в ходе своего европейского турне.
«Выборы на Украине не состоятся, если будет военное положение. Если военного положения не будет, то выборы будут. По Конституции Украины, выборы проводятся через 90 дней после окончания военного положения», — объяснил он.
Как указали эксперты, это значит, что отмена выборов автоматически продлит полномочия нынешней Верховной рады, в которой сегодня нет и следов антивоенной оппозиции.
Отмена парламентских выборов выглядит как «репетиция» перед отменой президентских выборов на Украине в 2024 году. Отменить президентские выборы, оказывается, тоже можно — при условии, что в стране сохраняется военное положение. Получается, что для Зеленского теперь главное — чтобы военные действия не заканчивались.
При этом в Европе не оценили эту позицию киевских властей. Глава ПАСЕ Тини Кокс настаивает на проведении в срок как парламентских, так и президентских выборов в стране.
«Это не наш вопрос — указывать, как именно это сделать, но Украина должна организовать свободные и честные выборы. Это ее обязательство по уставу Совета Европы. И, конечно, они это сделают, им просто нужно принять этот вызов», — заявил Кокс.
В Киеве ответили на это выступление довольно резко — там не поняли, почему какие-то европейские чиновники смеют вмешиваться и давать Украине указания.
«В ПАСЕ должны четко понимать, что у нас есть своя Конституция и законы страны, по которым мы должны жить. ПАСЕ лучше бы заняться другими вещами, а мы разберемся самостоятельно, согласно нашим законам и Конституции», — заявил глава СНБО Алексей Данилов.
Как сообщил корреспонденту ФАН политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин, если Запад заставит Украину проводить выборы, то местным законодателям придется как-то выкручиваться.
«Нужно отметить, что Зеленский, анонсируя отмену выборов, прямо сослался на соответствующую законодательную норму, действующую на Украине. Как известно, грядущей осенью там должны были состояться парламентские выборы, а президентские — только 31 марта 2024-го. Состоятся все эти выборы или не состоятся — на мой взгляд, еще большой вопрос, — сообщил Стоякин. — На самом деле, то, что озвучил Зеленский — это обычная юридическая норма, пусть и высказанная не очень корректно. В условиях военного положения выборы не проводятся, и это записано в законах не только на Украине».
Эксперт посоветовал заглянуть по этому поводу и в российское выборное законодательство.
«В нашем законе «О военном положении» прописана точно такая же норма. Сейчас, кстати говоря, в Госдуме РФ решается вопрос — как проводить выборы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях в Единый день голосования 10 сентября? Ведь во всех новых регионах тоже действует военное положение. Провести там выборы очень хочется, но по законодательству РФ этого делать нельзя. Поэтому российским законодателям предстоит как-то выкручиваться», — сообщил аналитик.
Если Запад серьезно надавит на украинские власти, то им придется заниматься тем же вопросом, и в конечном итоге проводить запланированные выборы, указал он.
«Только задача у Верховной рады будет посложнее — ей придется решать, каким образом можно провести парламентские выборы не только в условиях военного положения, но и на фоне реальных военных действий, которые идут на территории страны. Думаю, если украинские законодатели сильно озаботятся этим вопросом, то какую-нибудь лазейку в законах обязательно найдут. Поэтому в том, что сказал Зеленский, никакого криминала нет», — заключил Василий Стоякин.
Напомним, как сообщило 18 мая издание Politico, в Белом доме строят планы на растущую вероятность того, что конфликт между РФ и Украиной превратится в замороженный и продлится много лет, а возможно, и десятилетия. Обсуждаемые в администрации Джо Байдена варианты «замораживания» ситуации включают определение потенциальных линий, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые «не обязательно должны быть официальными границами».
По мнению издания, этот сценарий может оказаться самым реалистичным в долгосрочной перспективе — с учетом того, что ни Киев, ни Москва «не склонны признавать поражение». Замороженный конфликт означал бы, что число боевых столкновений сократится, расходы на поддержку Киева снизятся, а внимание мира к военным действиям резко ослабнет, указало Politico.