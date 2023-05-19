Власти Вологодской области планируют решить проблему нехватки медиков в сельской местности

В настоящее время специалистов-медиков обучают в Вологде, Череповце и Великом Устюге. Регион старается поддерживать молодых специалистов. Например, молодым сотрудникам бригад скорой помощи в первые три года предоставляют выплаты из бюджета в размере восьми тысяч рублей. По программе «Земский фельдшер» молодые специалисты смогут претендовать на выплаты от 500 до 750 тысяч рублей.