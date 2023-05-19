Власти Вологодской области планируют решить проблему нехватки медиков в сельской местности

Власти Вологодской области всерьез намерены решить проблему дефицита медицинских работников в сельской местности. В областном медицинском колледже прошла встреча с участием выпускников, специалистов департамента здравоохранения, а также депутатов регионального Законодательного собрания.
Инициатором мероприятия стал вице-спикер областного Заксобрания Игорь Даценко. О мерах социальной поддержки будущих медиков рассказали председатель профильного комитета регионального парламента Андрей Пулин и заместитель начальника областного департамента здравоохранения Максим Трусов, передает городской портал «Вологда-поиск».
В настоящее время специалистов-медиков обучают в Вологде, Череповце и Великом Устюге. Регион старается поддерживать молодых специалистов. Например, молодым сотрудникам бригад скорой помощи в первые три года предоставляют выплаты из бюджета в размере восьми тысяч рублей. По программе «Земский фельдшер» молодые специалисты смогут претендовать на выплаты от 500 до 750 тысяч рублей.
И все-таки проблема нехватки медицинских кадров в деревнях и селах Вологодской области сохраняется. На сегодняшний день в медицинских учреждениях региона не хватает 385 специалистов со средним образованием.