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Юрист Мухамедшина назвала вариант получения дохода с загородного участка

Общество
Юрист Мухамедшина назвала вариант получения дохода с загородного участка

Гендиректор юридической компании Асия Мухамедшина напомнила о том, что дача может приносить доход.

По словам Мухамедшиной, благодаря некоторым послаблениям в российском законодательстве с этого года у владельцев загородной недвижимости появилась дополнительная возможность заработать. Как пояснила Мухамедшина, дачники могут получать прибыль от продажи саженцев, цветов, фруктов и овощей, зелени и лекарственных трав, выращенных на участке, сообщает Life.ru.

К тому же при соблюдении определенных условий доходы от продажи подобных даров земли освобождаются от налогов. Так, дачный участок должен соответствовать соответствующим налоговым требованиям, а при выращивании продукции не был использован труд наемных рабочих.
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