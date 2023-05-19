Юрист Мухамедшина назвала вариант получения дохода с загородного участка

Гендиректор юридической компании Асия Мухамедшина напомнила о том, что дача может приносить доход.
По словам Мухамедшиной, благодаря некоторым послаблениям в российском законодательстве с этого года у владельцев загородной недвижимости появилась дополнительная возможность заработать. Как пояснила Мухамедшина, дачники могут получать прибыль от продажи саженцев, цветов, фруктов и овощей, зелени и лекарственных трав, выращенных на участке, сообщает Life.ru.
К тому же при соблюдении определенных условий доходы от продажи подобных даров земли освобождаются от налогов. Так, дачный участок должен соответствовать соответствующим налоговым требованиям, а при выращивании продукции не был использован труд наемных рабочих.