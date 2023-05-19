Юрист Мухамедшина назвала вариант получения дохода с загородного участка

По словам Мухамедшиной, благодаря некоторым послаблениям в российском законодательстве с этого года у владельцев загородной недвижимости появилась дополнительная возможность заработать. Как пояснила Мухамедшина, дачники могут получать прибыль от продажи саженцев, цветов, фруктов и овощей, зелени и лекарственных трав, выращенных на участке, сообщает Life.ru.