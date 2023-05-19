Житель Краснодарского края подозревается в многомиллионном мошенничестве

В Белореченском районе Краснодарского края полицейские задержали мужчину, подозреваемого в многомиллионном мошенничестве. На период ведения следствия он заключен под стражу.
В полицию с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Он сообщил, что к нему обратился малознакомый мужчина с предложением выгодно инвестировать деньги в долевое строительство. Получив от потерпевшего более десяти миллионов рублей, он перестал выходить на связь, сообщает «Кубанское информационное агентство».
Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления 45-летнего местного жителя. Было установлено, что он никогда не занимался строительством и недвижимостью, а полученные от потерпевшего деньги израсходовал по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальные санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет.