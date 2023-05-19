Житель Краснодарского края подозревается в многомиллионном мошенничестве

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Он сообщил, что к нему обратился малознакомый мужчина с предложением выгодно инвестировать деньги в долевое строительство. Получив от потерпевшего более десяти миллионов рублей, он перестал выходить на связь, сообщает «Кубанское информационное агентство».