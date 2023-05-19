Жительницу Смоленска покусала летучая мышь

Жительница Смоленска стала жертвой агрессии летучей мыши. Об этом рассказали сотрудники станции скорой медицинской помощи.
Как пишет SmolNarod.ru, животное залетело в квартиру смолянки через форточку. Испуганная хозяйка попробовала изловить зверька, но во время поимки рукокрылое млекопитающее укусило даму за палец, сообщили медики.
Отмечается, что укус летучей мыши может быть весьма опасным для человека. Врачи рекомендуют сразу промыть место укуса водой с мылом, причем делать это нужно в течение 10-15 минут, иначе слюна может остаться в ране.
После этого пострадавшему следует обработать место укуса раствором перекиси водорода, а края – йодом. Затем нужно закрыть рану стерильной повязкой и обратиться к медикам для получения курса прививок от бешенства, поделились медицинские специалисты.