Представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в брифинге ведомства от 19 мая сообщил о том, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили во Львовской области украинское топливное хранилище.
На сегодняшний день с момента начала проведения СВО в Вооруженных силах Украины (ВСУ) уничтожены 428 самолетов, 234 вертолета, 4218 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 423 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 9227 танковых установок и прочих военных бронемашин, 1100 боевых автомобилей реактивных систем залпового огня (РСЗО), 4852 вооружений полевой артиллерии и 10304 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны заявили о том, что ситуация в зоне проведения спецоперации стабильна. Сообщается, что несмотря на массовую дезинформацию на площадке Telegram, российская сторона удерживает контроль над позициями и обеспечивает стабильность проведения боевых действий