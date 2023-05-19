Минобороны сообщило об уничтожении в Львовской области хранилища топлива для военной техники ВСУ

Ранее в Минобороны заявили о том, что ситуация в зоне проведения спецоперации стабильна. Сообщается, что несмотря на массовую дезинформацию на площадке Telegram, российская сторона удерживает контроль над позициями и обеспечивает стабильность проведения боевых действий