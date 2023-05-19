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Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона на территории России

Общество
Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона на территории России

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что превышений радиационного фона на территории России нет, обстановка остается стабильной.

В ведомстве уточнили, что ситуация находится на контроле службы. Мониторинг уровня радиации проводится регулярно.

Ранее рост радиационного фона зафиксировали в Польше. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что причинами явления стала ликвидация снарядов ВСУ с обедненным ураном. А в сторону Европы теперь движется радиоактивное облако.

Журналист Соня ван ден Энде также отметила, что западные поставки Украине вооружений с обедненным ураном и патогенами противоречат «зеленой» повестке политиков ЕС.
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