Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что превышений радиационного фона на территории России нет, обстановка остается стабильной.
В ведомстве уточнили, что ситуация находится на контроле службы. Мониторинг уровня радиации проводится регулярно.
Ранее рост радиационного фона зафиксировали в Польше. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что причинами явления стала ликвидация снарядов ВСУ с обедненным ураном. А в сторону Европы теперь движется радиоактивное облако.
Журналист Соня ван ден Энде также отметила, что западные поставки Украине вооружений с обедненным ураном и патогенами противоречат «зеленой» повестке политиков ЕС.