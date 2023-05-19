Путин заявил о непрекращающихся попытках провокаций внутри национальных сообществ России

Западные государства не прекращают атаки на культуру и духовные ценности РФ. Тем самым они пытаются разобщить ее граждан, указал президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
Встреча проходит в пятницу, 19 мая в формате видеоконференции. При этом российский лидер назвал «недоумками» зарубежных противников Москвы и напомнил о регулярных провокациях внутри различных сообществ страны.
«Атаки на нашу культуру, духовные ценности не прекращаются, продолжаются попытки вбить клин для межнационального разобщения», — отметил Путин.
ФАН ведет прямую трансляцию заседания с участием президента. Также к обсуждению присоединились добровольцы из Донбасса, директор Института российской истории РАН Юрий Петров и руководители ряда других учреждений.