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Путин заявил о непрекращающихся попытках провокаций внутри национальных сообществ России

Политика
Путин заявил о непрекращающихся попытках провокаций внутри национальных сообществ России

Западные государства не прекращают атаки на культуру и духовные ценности РФ. Тем самым они пытаются разобщить ее граждан, указал президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

Встреча проходит в пятницу, 19 мая в формате видеоконференции. При этом российский лидер назвал «недоумками» зарубежных противников Москвы и напомнил о регулярных провокациях внутри различных сообществ страны.

«Атаки на нашу культуру, духовные ценности не прекращаются, продолжаются попытки вбить клин для межнационального разобщения», — отметил Путин.

ФАН ведет прямую трансляцию заседания с участием президента. Также к обсуждению присоединились добровольцы из Донбасса, директор Института российской истории РАН Юрий Петров и руководители ряда других учреждений.
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