«Приглашаю вас забрать большой пакет с моим грязным бельем»: Пригожин едко ответил на вопросы Financial Times

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о готовности предоставить редакции Financial Times большой пакет со своим грязным бельем, которое журналисты могут внимательно изучить.
Издание Financial Times обратилось к бизнесмену с просьбой прокомментировать контакты ЧВК «Вагнер» и компании «Брокер Эксперт», которая якобы предоставляла различного рода товары связанным с военной структурой организациям. Журналисты считают, что «Брокер Эксперт» могла отправлять грузы африканским фирмам, в частности Bois Rouge, которые находятся под санкциями из-за взаимодействия с «музыкантами». Плюс ко всему, по информации FT, компания занималась импортом товаров в Россию после начала спецоперации на Украине.
Пригожин в свою очередь отметил, что он никогда не слышал о компаниях, которые упоминаются в запросе издания. Основатель «оркестра» внимательно ознакомился со всеми вопросами журналистов, после того как увидел словосочетание Financial Times.
«Если вам хочется узнать какие-то подробности обо мне, я вам с удовольствием предоставлю эксклюзивную подробность. Я приглашаю вас забрать большой пакет с моим грязным бельем, которое я специально для вас накоплю за неделю-две, в котором вы можете найти и внимательно изучить мои трусы, носки, туалетную бумагу использованную и все, что вам понравится. Скажите место и время, куда это передать», — подчеркнул он.
Евгений Пригожин ранее обвинил Financial Times в фабрикации фактов для написания статьи об обходе санкций. По его словам, это издание плотно работает с британской спецслужбой МИ-6.