«Приглашаю вас забрать большой пакет с моим грязным бельем»: Пригожин едко ответил на вопросы Financial Times

Издание Financial Times обратилось к бизнесмену с просьбой прокомментировать контакты ЧВК «Вагнер» и компании «Брокер Эксперт», которая якобы предоставляла различного рода товары связанным с военной структурой организациям. Журналисты считают, что «Брокер Эксперт» могла отправлять грузы африканским фирмам, в частности Bois Rouge, которые находятся под санкциями из-за взаимодействия с «музыкантами». Плюс ко всему, по информации FT, компания занималась импортом товаров в Россию после начала спецоперации на Украине.