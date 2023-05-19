Военно-политический эксперт Яков Кедми высказался о терроре в России. По мнению специалиста, он будет сохраняться до тех пор, пока существует «бандеровская Украина».
В беседе с изданием SM.News. он подчеркнул, что на подобные акты не нужно отвечать. Главная задача в борьбе с террором – это уничтожить источник. Власти могут принимать разные меры по защите, но этого всегда будет недостаточно.
«Пока вы не уничтожите эту государственную нацистскую бандеровскую власть на Украине, у вас будет террор. В каких бы границах она ни была», — подчеркнул Кедми.
В качестве примера работы своей теории он привел террористическую организацию «Исламское государство»✱ (ИГИЛ, запрещена в РФ). Пока она существовала, опасность повторения актов со стороны участников ИГ✱ оставалась.
Стоит отметить, что ранее украинские издания сообщали о опасениях Европы в отношении страны. По мнению парламентариев из ЕС, в Киеве может воцариться полная диктатура, если нынешний президент Владимир Зеленский останется у власти.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация