Эрдоган заявил, что Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО

Он заявил, что Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока там будут позволять сжигать и рвать Коран, и на этом фоне правоохранители будут бездействовать, Турция не одобрит вхождение государства в НАТО. При этом Эрдоган указал, что у Анкары положительное отношение в этом вопросе к Финляндии.