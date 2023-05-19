Эрдоган заявил, что Турция не готова к вступлению Швеции в НАТО

Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в Североатлантический альянс. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте.
Он заявил, что Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока там будут позволять сжигать и рвать Коран, и на этом фоне правоохранители будут бездействовать, Турция не одобрит вхождение государства в НАТО. При этом Эрдоган указал, что у Анкары положительное отношение в этом вопросе к Финляндии.
Отношения Турции и Швеции обострились после сожжения Корана у турецкого посольства в Стокгольме 21 января 2023 года. В Анкаре призвали к выполнению обязательств меморандума о противодействии терроризму со стороны швейцарской столицы.
В ФАН ранее сообщили о мнении ближневосточных экспертов по данному вопросу. Они считают, что Турция не ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО с целью личной выгоды.