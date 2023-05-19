Домушники обокрали жителей Ленобласти на 17 млн рублей и попали на видео

Злоумышленники вскрыли квартиру в Ломоносовском районе Ленобласти и похитили оттуда миллионы рублей. Материалы с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде жилого дома, оказались в распоряжении ФАН.
Жертвы грабителей пожаловались правоохранителям на взлом квартиры. По их словам, злоумышленники подобрали ключ к двери, перевернули все в жилище и похитили из гардероба сразу 17 миллионов рублей, которые лежали в черной сумке.
«Квартира средствами охранной сигнализации не оборудована», — рассказали Федеральному агентству новостей в правоохранительных органах.
Видео с места событий привлекло особое внимание служб. На кадрах видно, как в подъезд зашли двое неизвестных, облаченных в новую спецодежду. Их лица были закрыты респираторными масками, а один из неизвестных «вооружился» рюкзаком.
Правоохранители уже изъяли следы пальцев рук, следы материи, биоматериалы и два врезных замка. Возбуждено уголовное дело.
Двое злоумышленников ранее совершили дерзкое ограбление в центре Петербурга. Нападавшие избили сотрудника магазина, после чего тот угодил в больницу.