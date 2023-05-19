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Президент Алжира планирует посетить Москву в июне

Весь мир
Президент Алжира планирует посетить Москву в июне

Москва, 19 мая. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун планирует посетить Москву в середине июня. Об этом сообщает дипломатический источник «Ведомостей».

Последняя встреча лидеров двух государств в столице России состоялась 13 лет назад. Новый визит будет означать укрепление тесных отношений между странами и положительно повлияет на статус РФ в Арабском мире.

«Близкие отношения Алжира и СССР в 90-е годы прошлого века встали на паузу. Она возникла из-за войны с террористическими группировками в АНДР и нестабильности в РФ в то время», — говорится в источнике.

Ранее стало известно, что советник по нацбезопасности Ливии планирует посетить Москву с рабочим визитом.
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