ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов и центр подготовки украинских боевиков в зоне СВО

Российские военнослужащие поразили пункты дислокации и центры подготовки бойцов ВСУ в зоне спецоперации. Удары наносились в ночь на 19 мая, сообщило Минобороны РФ в ходе регулярного брифинга.
Согласно заявлению ведомства, также целью стали украинские склады с вооружениями и боеприпасами. Помимо прочего, в ангарах находилась боевая техника иностранного производства.
Все заданные объекты были успешно ликвидированы. Это позволило нарушить снабжение боевиков снарядами и прервать обучение резервных войск противника.
До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о ситуации на Запорожском направлении. По его словам, на указанной территории находятся около 65 тысяч украинских солдат.