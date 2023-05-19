Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мигрантка в Ингушетии подбросила новорожденную дочь 85-летней пенсионерке

Общество
Мигрантка в Ингушетии подбросила новорожденную дочь 85-летней пенсионерке

В Назрани на крыльце дома пожилой женщины была найдена коробка с новорожденным младенцем. Рядом был оставлен пакет с подгузниками и молочной смесью.

Полицейские вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели малышку и не нашли никаких видимых повреждений, сообщает РИА «Провинция.ру». Маленькую девочку доставили в Перинатальный центр.

Полицейские довольно быстро нашли женщину, которая подбросила ребенка. Ею оказалась 30-летняя мигрантка из Средней Азии, недавно приехавшая в Ингушетию. Почему она решила бросить дочь, еще предстоит выяснить. Скорее всего, против нее будет возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
ингушетия ребенок женщина коробка
Военкоры ФАН