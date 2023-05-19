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Глава РАДС рассказала о развитии российско-арабских отношений

Весь мир
Глава РАДС рассказала о развитии российско-арабских отношений

Татарстан, 19 мая. Председатель Российско-арабского делового совета (РАДС) Татьяна Гвилава заявила о развитии отношений между Москвой и арабскими странами. Об этом сообщает Sputnikarabic.

Гвилава выступила с речью в кулуарах Международного экономического форума «Россия — Исламский мир».

«Введение западных санкций в отношении РФ изменило нашу динамику взаимодействия с арабскими партнерами, однако они продолжают поддерживать нас и в этих условиях», — заявила она.

Председатель отметила, что крупные бизнесмены подвергаются давлению из-за сотрудничества с Россией. Они настойчиво придерживаются своих позиций несмотря на отказ во въезде в страны Запада.

«Говоря о росте сотрудничества между РФ и арабскими предпринимателями, сейчас сложно отследить цифры в связи с тем, что старые шкалы и измерения уже не работают, а статистику сложно назвать объективной», — добавила Гвилава.

Однако, несмотря на все сложности, расширение сотрудничества во многих сферах продолжается. К ним относится торговля, банковский сектор, инвестиции, продовольственная безопасность, высокие технологии и, конечно же, нефтегазовая отрасль.

Ранее Россия провела успешные переговоры с африканскими странами на международной сельскохозяйственной выставке в Марокко.
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