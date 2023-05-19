Суд передал выморочное имущество тюменцев в госсобственность

Как пояснили в ведомстве, на банковских счетах умерших граждан, проживавших в Лесновском психоневрологическом интернате, остались деньги. По истечении полугода со дня смерти обладателя такие средства считаются выморочным имуществом и подлежат передаче в госсобственность в судебном порядке, сообщает «Мегатюмень».