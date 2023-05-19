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Суд передал выморочное имущество тюменцев в госсобственность

Общество
Суд передал выморочное имущество тюменцев в госсобственность

Прокуратура Юргинского района Тюменской области добилась передачи в госсобственность выморочного имущества умерших тюменцев.

Как пояснили в ведомстве, на банковских счетах умерших граждан, проживавших в Лесновском психоневрологическом интернате, остались деньги. По истечении полугода со дня смерти обладателя такие средства считаются выморочным имуществом и подлежат передаче в госсобственность в судебном порядке, сообщает «Мегатюмень».

Прокуратура направила в суд 24 соответствующих исковых заявления. В итоге Центральный районный суд Тюмени согласился с доводами прокуратуры и постановил признать выявленное имущество усопших выморочным и перечислить 4,3 миллиона рублей в федеральный бюджет.
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