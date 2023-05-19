Политолог Простаков: о равноправных переговорах с марионетками из Киева не может идти и речи

Он подчеркнул, что ни о каких равноправных переговорах с марионетками из Киева, выполняющих любой приказ Вашингтона, не может быть и речи. Украина является не стороной конфликта, а послушным инструментом его западной стороны. Поэтому о чем-то договориться с ней невозможно.