Запад стремится публично выразить свою решимость продолжать конфликт на Украине. При этом выйти из него Москве он предлагает лишь путем позорной капитуляции. Такое мнение ФАН высказал политический аналитик Сергей Простаков.
Отказ от мира
Любые мирные инициативы, которые могут предусматривать равноправные переговоры между Москвой и Киевом, должны быть отвергнуты. Соответствующее заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии.
«Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — заявил она.
Фон дер Ляйен, кроме того, высказалась в поддержку «мирной формулы» президента Украины Владимира Зеленского.
Предложение о капитуляции
Как отметил Сергей Простаков, Урсула фон дер Ляйен явно стремится публично выразить решимость Запада продолжить конфликт. При этом выйти из него Москве она предлагает лишь путем позорной капитуляции — отказа от российской территории и российского суверенитета. В целом глава Еврокомиссии провела очередную информационно-психологическую операцию с целью деморализации руководства и населения нашей страны.
«Однако фон дер Ляйен, если отвлечься от конкретики по сторонам конфликта, говорит абсолютно правильные вещи. Уравнивать украинских агрессоров, в 2014 году начавших настоящий геноцид по этническому, религиозному и языковому принципу, в переговорах ни с кем действительно нельзя», — пояснил Сергей Простаков.
Он подчеркнул, что ни о каких равноправных переговорах с марионетками из Киева, выполняющих любой приказ Вашингтона, не может быть и речи. Украина является не стороной конфликта, а послушным инструментом его западной стороны. Поэтому о чем-то договориться с ней невозможно.
Порядка 65 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины находятся на Запорожском направлении. Такая концентрация украинских войск наблюдается на линии боевого соприкосновения или в максимальном приближении к ней.