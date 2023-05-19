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Кувейт отправил 10 тонн гуманитарной помощи в Судан

Весь мир
Кувейт отправил 10 тонн гуманитарной помощи в Судан

Эль-Кувейт, 19 мая. Директор отдела по связям с общественностью Кувейтского общества Красного Полумесяца Халид Аль-Заид объявил об отправке самолета с гуманитарной помощью в Судан, пишут арабские СМИ.

Он сообщил, что с авиабазы Абдулла Аль-Мубарак вылетело девятое воздушное судно с 10 тоннами продовольствия и медикаментов для оказания помощи жителям Хартума.

«Мы уже отправляли в Судан 90 тонн гуманитарных материалов в сотрудничестве с министерствами финансов, здравоохранения и обороны», — добавил директор.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты направили в Хартум три самолета с продовольствием для пострадавших в вооруженных столкновениях граждан.
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