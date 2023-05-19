Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Киев терактами пытается дестабилизировать обстановку в России

Госдеятель отмечает, что на фоне СВО возросли риски терактов в общественных местах, на критических важных и потенциально опасных объектах. Цель киевского режима — дезорганизация работы органов власти и местного самоуправления, внушение страха российским гражданам и прекращение деятельности инфраструктуры.