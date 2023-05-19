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Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Киев терактами пытается дестабилизировать обстановку в России

Политика
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Киев терактами пытается дестабилизировать обстановку в России

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании о ситуации на Северо-Западе страны заявил, что власти Украины пытаются всеми способами дестабилизировать обстановку в России.

Госдеятель отмечает, что на фоне СВО возросли риски терактов в общественных местах, на критических важных и потенциально опасных объектах. Цель киевского режима — дезорганизация работы органов власти и местного самоуправления, внушение страха российским гражданам и прекращение деятельности инфраструктуры.

Кроме того, усилилась угроза противозаконного вмешательства в работу транспорта с помощью БПЛА.

Патрушев подчеркнул, что интенсивность совершения террористических актов сильно увеличилась. Были случаи попадания диверсантов из Украины в приграничные регионы.

«В этих условиях очень важно обеспечить безопасность населения. Для этого необходимо консолидировать силы, задействованные в противодиверсионной и антитеррористической работе», — заключил секретарь Совбеза.

Ранее Николай Патрушев прокомментировал поставки вооружений и военной техники Украине Западом.
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