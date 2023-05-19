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Московские спасатели достали утят из трехметровой технической ямы

Происшествия
Московские спасатели достали утят из трехметровой технической ямы

Сотрудники МЧС вытащили пятерых утят, которые провалились в техническое отверстие. Происшествие случилось в сквере на улице Серпуховский Вал в Москве. Пернатых обнаружили кинологи добровольческого отряда «СпасРезерв», которые гуляли с собаками.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что птицы находятся на трехметровой глубине. Спасатели приняли решение заполнить подземную полость водой из поливочного трактора, который находился в парке. Вода позволила утятам всплыть к отверстию, где им помогли выбраться.

Ранее рыбаки спасли осиротевшего лосенка, который бродил в лесу Нижегородской области. Детеныша передали на попечение сотрудникам охотничьего хозяйства «Сокол».
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