Московские спасатели достали утят из трехметровой технической ямы

Прибывшие на место пожарные выяснили, что птицы находятся на трехметровой глубине. Спасатели приняли решение заполнить подземную полость водой из поливочного трактора, который находился в парке. Вода позволила утятам всплыть к отверстию, где им помогли выбраться.