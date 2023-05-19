Командование ЦАХАЛ запретило использование вертолетов Yasur из-за неисправности

По данным The Times of Israel, винтокрылые машины данной модели давно устарели, однако поводом для остановки их эксплуатации стал произошедший вечером 19 мая инцидент. Во время одного из тренировочных полетов возникла неисправность, вынудившая экипаж вертолета совершить срочную посадку на авиабазе в центральной части Израиля. В результате происшествия никто не пострадал.