Командование ЦАХАЛ запретило использование вертолетов Yasur из-за неисправности

Поводом для соответствующего приказа стало недавнее происшествие в центральной части государства.
Военно-воздушные силы Израиля приняли решение остановить использование всего имеющегося в их распоряжении парка тяжелых транспортных вертолетов Yasur.
По данным The Times of Israel, винтокрылые машины данной модели давно устарели, однако поводом для остановки их эксплуатации стал произошедший вечером 19 мая инцидент. Во время одного из тренировочных полетов возникла неисправность, вынудившая экипаж вертолета совершить срочную посадку на авиабазе в центральной части Израиля. В результате происшествия никто не пострадал.
Уже в пятницу главнокомандующий ВВС генерал-майор Томер Бар приказал начать разбирательство и запретил применение машин данной модели.
Yasur — это израильское название американских вертолетов Sikorsky CH-53 Sea Stallion. Они эксплуатируются Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже больше полувека и в последние годы испытывают проблемы с техническим обслуживанием. То есть нынешнее прекращение их использования — уже не первое в своем роде.
По плану эти машины должны заменить новыми, однако усовершенствованные Sikorsky CH-53K King Stallion будут поставлены ЦАХАЛ не раньше 2026 года.