Власти Марокко выделили 10 млрд дирхамов на борьбу с инфляцией

Рабат, 19 мая. Правительство Марокко выделило 10 млрд дирхамов на борьбу с инфляцией в стране, выпустив соответствующий указ, пишут арабские СМИ.
Глава нового правительства Азиз Аханнуха издал документ об увеличении финансирования группы общего бюджета в соответствии с требованиями статьи 60 Закона о финансах.
«Открытие неожиданных кредитов в рамках Закона о финансах на 2023 год имеет срочный и необходимый характер. Оно связано с поддержкой учреждений и министерств для улучшения их экономического положения, а также для субсидирования программ, которые подпадают под действие рамочных соглашений или новых стратегий, подписанных или запущенных в течение текущего года», — сказано в ведомстве.
Согласно постановлению, ассигнования планируется направить на покрытие неотложных дополнительных расходов, связанных с решением проблемы нехватки воды и влияния инфляции на покупательную способность граждан.
Ранее Европейская комиссия исключила Марокко из серого списка стран ЕС. Королевство находилось под наблюдением в области отмывания денег и спонсорства терроризма. Однако целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) вычеркнула его из данного перечня.