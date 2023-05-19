Власти Марокко выделили 10 млрд дирхамов на борьбу с инфляцией

Ранее Европейская комиссия исключила Марокко из серого списка стран ЕС. Королевство находилось под наблюдением в области отмывания денег и спонсорства терроризма. Однако целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) вычеркнула его из данного перечня.