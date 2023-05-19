Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти Марокко выделили 10 млрд дирхамов на борьбу с инфляцией

Весь мир
Власти Марокко выделили 10 млрд дирхамов на борьбу с инфляцией

Рабат, 19 мая. Правительство Марокко выделило 10 млрд дирхамов на борьбу с инфляцией в стране, выпустив соответствующий указ, пишут арабские СМИ.

Глава нового правительства Азиз Аханнуха издал документ об увеличении финансирования группы общего бюджета в соответствии с требованиями статьи 60 Закона о финансах.

«Открытие неожиданных кредитов в рамках Закона о финансах на 2023 год имеет срочный и необходимый характер. Оно связано с поддержкой учреждений и министерств для улучшения их экономического положения, а также для субсидирования программ, которые подпадают под действие рамочных соглашений или новых стратегий, подписанных или запущенных в течение текущего года», — сказано в ведомстве.

Согласно постановлению, ассигнования планируется направить на покрытие неотложных дополнительных расходов, связанных с решением проблемы нехватки воды и влияния инфляции на покупательную способность граждан.

Ранее Европейская комиссия исключила Марокко из серого списка стран ЕС. Королевство находилось под наблюдением в области отмывания денег и спонсорства терроризма. Однако целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) вычеркнула его из данного перечня.
Инфляция Марокко Рабат
Военкоры ФАН