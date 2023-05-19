В Новокузнецке заступившимся за школьника прохожим отгрызли ухо и нос

Жители Новокузнецка попытались заступиться за подростка, которого избил мужчина. В результате защитникам отгрызли часть уха и носа.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошел на рынке. Один из посетителей ударил в лицо подростка, тот упал и не смог подняться.
Двое парней решили заступиться за жертву и поинтересовались у нападавшего, что произошло. В результате он откусил одному из прохожих крупный кусок уха.
Позже к драке присоединились еще трое мужчин и второй «помощник» таким же образом лишился части носа. Очевидцы направили жалобу в правоохранительные органы, чтобы прокуратура и СК разобрались в ситуации.
Ранее в Санкт-Петербурге 72-летний мужчина скончался после драки в местном супермаркете. Произошедшее зафиксировали камеры.